سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 31-3-2023 أمام الجنيه المصري سعر صرف 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري الذي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض أمس بنسبة 2 %، وفي هذا التقرير التفصيلي اليومي تستعرض جريدة المال حركة صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية في البنوك الخاصة والعربية والأجنبية والحكومية، وفقًا لما توضحه مواقعها الإلكترونية الرسمية.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى سعر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.28 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى سعر صرف: 98.09 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان سعر صرف: 96.99 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 95.06 جنيه للشراء، 101.24 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري إلى: 95.94 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر

اليوم في المصرف العربي الدولي إلى: 100.59 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.