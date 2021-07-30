سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

مستقراً في بداية التعاملات نتيجة العلطة الرسمية اليوم

حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل فروع عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، بحسب آخِر التحديثات على سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30 يوليو 2021، بينما سجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية 51.013 جنيه للشراء، و52.475 جنيه للبيع، طبقًا للمسح الذي تقدمه بوابة “المال” بشكل يومي؛ خدمة لمتابعيها عن أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي بداية التعاملات جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند CIB، 49.345 جنيه للشراء، 52.472 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنك وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.642 جنيه للشراء، و52.412 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند مستوي 48.458 جنيه للشراء، و52.379 جنيه للبيع ، جاء سعر صرف العملة الخليجية الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرضت شاشات التداول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.347 جنيه للشراء، و52.346 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

بحسب آخِر تحديث على أسعار العملات العربية داخل السوق المصرفية.. جاء سعر الدينار الكويتي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية