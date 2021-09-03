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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 3-9-2021 في مصر

الدينار يسجل 49.64 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي الكويتي
فاطمة إمام 11:48 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21 11:48 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها. وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.961 جنيه للشراء، و52.422 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، 49.31 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي بداية التعاملات جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند 48.44 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، جاءت عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات سجل سعر صرف الدينار الكويتى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات العربية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

نشر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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