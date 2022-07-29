سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-7-2022

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، إلى 61.45 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث في نهاية تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري بخصوص متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، حسبما تشير ماكينات الصراف الآلي، وبعض شركات الصرافة.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 59.32 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 57.71 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان، سجل سعر الدينار الكويتي 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

أوضحت ماكينات الصراف الآلي، وصول سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري إلى، 58.77 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر في بنك أبو ظبي الإسلامي

في بنك أبوظبي الإسلامي وصل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى سعر 60.12 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، إلى 58.02 للشراء، و61.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي حقق سعر العملة الكويتية سعر 58.79 جنيه للشراء، و64.67 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.