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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر

الدينار الكويتي يواصل استقراره أمام الجنيه المصري
دينا مجدي 9:50 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 9:50 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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جاء سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، والداخل في عمليات الصرافة بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليشهد استقرارًا في سعره في بداية تعاملات اليوم، كما أنه يحافظ على ثباته على مدار أسبوع مضى، وكانت أسعاره داخل البنوك المصرية كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية تعاملات اليوم المصرفية في المصرف المتحد ليكون 47.39 جنيه مصري للشراء، و52.15 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك HSBC

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في التعاملات المصرفية في بنك HSBC مستقرًّا ليسجل 48.03 جنيه مصري للشراء، و51.88 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في تعاملات صباح اليوم ببنك الإسكندرية لـــ48.5 جنيه مصري للشراء، و52.2 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الريال السعودي ليصل لــ12.44 ريال سعودي.

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بقلم دينا مجدي

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