سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية ثبت أمام الجنيه عند : 97.44 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني توقف أمام الجنيه عند: 95.21 جنيه للشراء، مقابل 101.41 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر وصل إلى: 99.84 جنيه للشراء، مقابل 100.81 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى استقر عند: 99.83 جنيه للشراء، مقابل 100.81 جنيه للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية
سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب شهد: 100.76 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي في مصرف ابو ظبي الإسلامي قُدر بـ : 98.09 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر سجل قيمة: 97.82 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري وصل إلى: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى
سعر