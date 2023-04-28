سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الجمعة 28-4-2023 استقراراً بالشراء والبيع وفقاً لما ورد بمواقع البنوك الإلكترونية الرسمية، مقابل الجنيه المصري، فيما سجل متوسط سعر صرف 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع، وفقاً لما ورد بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف والمنشورعلى موقعه الألكترونى الرسمى، وينشر موقع جريدة «المال» سعر العملة الكويتية كما وردت بمواقع البنوك على الشبكة العنكبوتية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية ثبت أمام الجنيه عند : 97.44 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني توقف أمام الجنيه عند: 95.21 جنيه للشراء، مقابل 101.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر وصل إلى: 99.84 جنيه للشراء، مقابل 100.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى استقر عند: 99.83 جنيه للشراء، مقابل 100.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

في بنك التنمية الصناعية بلغ: 96.09 جنيه للشراء، مقابل 100.73جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب شهد: 100.76 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف ابو ظبي الإسلامي قُدر بـ : 98.09 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر سجل قيمة: 97.82 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري وصل إلى: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 101.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

سعر

اليوم فى البنك المصرى الخليجى ثبت عند: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 101.26 جنيه للبيع.