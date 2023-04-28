سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.44 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي أمام العملة المصرية: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي أمام العملة المصرية: 95.63 جنيه للشراء، 101.26 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر
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