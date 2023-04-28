سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري تفاوتًا بين الشراء والبيع، وهو تفاوت فرّق بين ما أقل من 100 جنيه إلى أعلى من 100 ببضعة جنيهات، لكن على الرغم من الفارق بين السعرين، فإن هذا التفاوت لم يحدث في البنك المركزي المصري الذي وصلت فيه العملة الكويتية إلى متوسط سعر صرف 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.44 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي أمام العملة المصرية: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي أمام العملة المصرية: 95.63 جنيه للشراء، 101.26 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر

اليوم أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.