سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-8-2021 في مصر

شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، مقابل الجنيه المصري البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.918 جنيه للشراء، و52.379 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 49.31 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري ببنك الإسكندرية إلى مستوى 48.41 جنيه، و52.28 جنيه على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بحسب التقرير المسائي لـ “المال”.

سعر الدينار مقابل الدولار

جاء سعر صرف الدينار الكويتي عند 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أظهر تقرير “المال” وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.