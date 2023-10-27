سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه

اظهرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك استقرار سعر اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام العملة المحلية المصري، على نفس مستويات امس الخميس على شاشات التداولات اللحظية بالسوق الرسمي، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الكويتية إلى 99.66 جنيه للشراء، و100.00للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المصري بأحد صفحاته المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها الصباحي سعري شراء وبيع عملة الكويت والتي جاء عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بموقع البنك الأهلي المصري الرسمي عند 98.78 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرض الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 99.60 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني 94.18 جنيه للشراء، 100.38للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ سعر على مستويي الشراء والبيع أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

داخل الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية.. استقر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر عند96.43 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

على نفس مستويات أمس جاء سعر الدينار الكويتي داخل بنك قطر الوطني الاهلي أمام الجنيه المصري عند 95.94 جنيه للشراء، 100.06 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بثاني أكبر المصارف الحكومية بنك مصر إلى 99.45 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

على نفس المستويات المعلنة أمس جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان عند 96.99 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB أمام الجنيه المصري إلى مستويات 99.70 جنيه للشراء، 100.13للبيع.