سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه

قدمت مواقع البنوك العاملة في السوق المحلية سعر اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه المصري، على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس، نتجة إجازة البنوك العاملة بمصر في يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر عملة دولة الكويت عند 99.66 جنيه للشراء، و100.00للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري لأسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وتعرض “المال” في السطور التالي آخر تحديث للدينار الكويتي عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر اليوم أمام الجنيه المصري على موقع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 98.09 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي بموقع بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري عند مستوى 96.43 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت اخرت تحديثات موقع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 95.94 جنيه للشراء، 100.06 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي بموقع بنك مصر أمام الجنيه المصري عند مستوى 99.45 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في اخر تحديث ببنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري عند مستوى 96.99 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

جاء سعر الدينار الكويتي ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أمام الجنيه المصري عند مستوى 99.70 جنيه للشراء، 100.13للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض موقع البنك الأهلي المصري الرسمي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 98.78 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أتاح بنك القاهرة شراء وبيع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 99.60 جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

في ختام التقرير اليومي للمال.. جاء سعر الدينار الكويتي ببنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري عند مستوى 94.18 جنيه للشراء، 100.38للبيع.