سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 26-8-2022 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 26-8-2022، استقرارًا نسبيًا بالبنوك، ووصل متوسط أسعار عملة دولة الكويت، إلى 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات العربية والأجنبية، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وتستعرض بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا، عن أسعار صرف عملة الكويت بحسب المواقع الرسمية للبنوك، وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 60.88 جنيه للشراء، و 62.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 60.43 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 58.45 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 60.04 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 59.55 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 60.05 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 58.68 جنيه للشراء، و 62.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 59.45 جنيه للشراء، و 65.39 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، 59.31 جنيه للشراء، 63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 59.48 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 58.06 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك بلوم، إلى 62.11 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 59.75 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.