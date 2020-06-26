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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 26-6-2020 في مصر

جاء البنك الكويت الوطني على قمة البنوك التي تقدم أعلي سعر لبيع الدينار الكويتي في مصر
‫محمود الصباغ‬‎ 1:03 م, الجمعة, 26 يونيو 20 1:03 م, الجمعة, 26 يونيو 20

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شهد سعر الدينار الكويتي حالة من التباين خلال الاسبوع الماضي أمام الجنيه فى البنوك المصرية ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقًا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.91 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار فى البنك الأهلي المصري 49.91 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 51.39 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50 جنيهًا للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 50.72 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 50.12 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 51.64 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 49.02 جنيه للشراء، و52.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 52.40 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.78 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.39 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.

 وخفض  بنك الكويت المركزي في فبراير سعر العائد  بمقدار 0.25% لتصل عند  إلى 2.5%. وخفض بنك الكويت المركزي سعر العائد  بمقدار 0.25% لتصل عند إلى 2.5%.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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