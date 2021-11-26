بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 26-11-2021 في مصر

الدينار يستقر بسبب عطلة البنوك الأسبوعية
‫محمود الصباغ‬‎ 12:51 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 12:51 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على تباين أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

فيما أظهرت أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبيّنت التحديثات الأخيرة للعملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-11-2021 في مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

ووصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  القطاع المصرفي يعزز تواجده فى القرى والصعيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وعلى نفس مستويات أمس أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم الجمعة 26-11-2021 في القطاع المصرفي

إسلام عزام 12:56 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم الجمعة 26-11-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 12:41 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-11-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 12:39 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-11-2021 في القطاع المصرفي

إسلام عزام 8:49 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

تراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 5:31 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

الاستقرار يسيطر على سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:05 م, الخميس, 25 نوفمبر 21