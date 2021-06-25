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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر

مستقرا في أغلب البنوك
فاطمه امام 10:33 ص, الجمعة, 25 يونيو 21 10:33 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

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شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية التداولات، داخل شبكة فروع عدد كبيرمن البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمس 51.81 جنيه للشراء، و52.27 للبيع، وفقاً للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري، يذكر أن قرار تحرير سعر الصرف قبل 5 سنوات عزز من قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنيه أمام العملات الأخري ومنها الدينار الكويتي في البنوك التي جاءت كالآتي:

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الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 49.02 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير، بشبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مستويات سعر صرف الكويتي مقابل نظيره المحلي عند 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، بحسب شاشات التداول اللحظية الخاصة بالمصرف.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق مستوى سعر صرف العملة الخليجية، مقابل العملة المصرية عند 48.31 جنيه للشراء، و52.20 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ، بحسب آخر تحديث على العملات العربية اليوم.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري 49.11جنيه للشراء، و52.15 للبيع، فى أحدث مؤشرات التداول بحسب تقرير “المال” على العملات العربية.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم إلى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث له داخل السوق، بحسب تقرير “المال” على العملات اليوم.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أظهرت المؤشرات اللحظية لشاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى مستوى 12.45 ريال، وفقاً لآخر تحديث للعملات العربية.

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بقلم فاطمه امام

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