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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:19 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21 9:19 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 24- 9- 2021 على استقرراه أمام نظيره المحلي الجنيه المصري بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها،وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.974 جنيه للشراء، و52.403 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع،

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف العملة الكويتية مقابل نظيرها المحلي المصري الجنيه في بنك الإسكندرية جاءت عند مستوى 48.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

تداولت مستويات أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري جاء عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

جاء أخر تحديث لتقرير “المال” الذي يتابع آخر تحديثات العملة الكويتية عالمية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

نشر آخر تحديث للعملة الكويتية في السوق،سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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