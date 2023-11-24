سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-11-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الخميس 23-11-2023 على نفس مستوياته المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك أمام الملة المصري على نفس مستويات نهاية التعاملات الأسبوعية أمس الخميس ،بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، لتأتي العملة الكويتية عند مستوى 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع، بحسب التحديث الأخير للموقع الرسمي المركزي المصري بشاشة متوسط أسعار العملات في مصر، ويعرض الموقع الإلكتروني للمال حصرًا بشراء وبيع عملة الكويت والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره المصري بموقع البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر أمام نظيره المصري بموقع البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.56 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية بالموقع الإلكترونية لمصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري بموقع ببنك الإسكندرية 96.79 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالموقع الإلكترونية لبنك القاهرة 99.73 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري بموقع بنك قطر الوطني الأهلي عند 95.94 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالموقع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري 99.19 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر عملة الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري بموقع بنك مصر 99.87 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالموقع الإلكترونية للمصرف المتحد 93.48 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي الوم أمام نظيره المصري بموقع بنك الكويت الوطني 94.59 جنيه للشراء، و100.74 للبيع.