سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23-6-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23-6-2023 في مقابل الجنيه المصري على مستويي الشراء والبيع، بنفس أسعار أمس الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا التحديث الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.40 جنيه للشراء، و100.75 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول عند 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل المصرف العربي الدولي، 100.41 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بشاشات التداولات اللحظية في البنك الأهلي المصري جاء سعر الدينار الكويتي عند 99.49 جنيه للشراء، و100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى مستويات 100.18 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

فيما سجل سعر الدينار الكويتي فأمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي 97.82 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت فروع بنك قطر QNB سعر الدينار الكويتي في آخر تحديثاته عند مستويات 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

من ناحية اخرى سجل سعر الدينار الكويتي ببنك CIB مستويات 97.30 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية 97.12 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر بإيجي بنك أمام الجنيه: 95.63 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي ببنك الكويت الوطني أمام الجنيه: 94.89 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

أظهرت اخر التحديثات وصول سعر الدينار الكويتي في بنكSAIB إلى 100.41 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرض المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه عند مستويات 93.48 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.