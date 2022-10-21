سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21-10-2022 أمام الجنيه المصري

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21-10-2022 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا، نظرًا لبدء الإجازة الأسبوعية يوميّ الجمعة والسبت للقطاع المصرفي المصري، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 63.17 جنيه للشراء، و63.49 للبيع، بحسب قوائم سعر الصرف في موقع البنك والذي أصدر تحديثًا مساء الخميس، ويوضح موقع «جريدة المال» في سطور أسعار صرف العملة الكويتية مقابل العملة المصرية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

حدد بنك مصر سعر الدينار الكويتي، بـ 61.04 جنيه للشراء، و63.44 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، إلى 59.46 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 59.72 جنيه للشراء، و63.45 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 61.00 جنيه للشراء، و63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

قدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي بـ 59.61 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، 59.54 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أظهرت قوائم البنك الأهلي القطري، وصول سعر الدينار الكويتي إلى 61.11 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

أشارت قوائم بنك التنمية الصناعية، إلى أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى 61.28 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

أوضح بنك كريدي أجريكول، أن سعر الدينار الكويتي سجل 60.80 جنيه للشراء، و65.58 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب

ذكر بنك سايب، أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى 63.12 جنيه للشراء، و63.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

قال البنك الأهلي المصري، إن سعر الدينار الكويتي انخفض إلى 60.91 جنيه للشراء، و63.37 للبيع، بانخفاض قدره 11 قرش للشراء، و7 قروش للبيع، حسب تحديث موقع البنك عصر الجمعة.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 61.97 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.