سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-8-2021 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي، وسجل سعر الدينار 51.925 جنيه للشراء، و52.385 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

نشرت شاشات البنك التجاري الدولي سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.31 جنيه للشراء، و52.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند 48.43 جنيه للشراء، و52.34 للبيع. جاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرضت شبكة فروع البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أمام الدولار الأمريكي وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي مستوى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.