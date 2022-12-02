استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 2-12-2022 مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد تفاوت في سعره بين الصعود والهبوط الأسبوع الماضي، وحتى مساء الخميس سجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 79.88 جنيه للشراء، 80.15 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف العملات عبر مواقع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.27 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 76.22 جنيه للشراء، 80.30 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.43 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 80.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 75.35 جنيه للشراء، 80.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول: 75.88 جنيه للشراء، 81.88 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 79.70 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 79.71 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، 80.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 76.35 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 79.70 جنيه للشراء، 80.19 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.03 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.