تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 2-12-2022 أمام الجنيه المصري، في أولى أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وحققت العملة الكويتية تباينًا ملحوظًا طوال الأيام الماضية، وكسرت حاجز الـ 80 جنيهًا في سعر البيع في أكثر من بنك، وحتى مساء الخميس شهد الدينار ارتفاع في سعر الشراء في بنوك واستقرار في أخرى، فيما سجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 79.88 جنيه للشراء، 80.15 للبيع، وتقدم جريدة المال رصدًا لأسعار العملات عبر مواقع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 80.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، 80.07 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.43 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 76.59 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 77.80 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد: 74.27 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 75.88 جنيه للشراء، 81.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 79.70 جنيه للشراء، 80.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 76.22 جنيه للشراء، 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 76.75 جنيه للشراء، 80.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 78.03 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 75.35 جنيه للشراء، 80.40 للبيع.