سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-8-2022.. 59.91 جنيه للشراء

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-8-2022، في البنوك المصرية، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، 62.19 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إلى 59.91 جنيها للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 60.06 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في النبك التجاري الدولي، استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، عند 60.30 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

واستقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 57.87 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، 59.48 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي، إلى 59.48 جنيه للشراء، و65.42 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، عند 58.69 جنيه للشراء، و62.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 59.36 جنيه للشراء، و62.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 62.17 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.