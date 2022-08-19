سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-8-2022 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-8-2022 استقرارًا داخل البنوك المصرية وذلك تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، وسجل متوسط السعر وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية 62.19 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لماكينات الإيه تي إم «ATM».

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 60.06 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري 59.98 جنيها للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 60.79 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 58.69 جنيه للشراء، و 62.68 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.57 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الإيه تي إم «ATM».

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

في البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 59.48 جنيه للشراء، و 65.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري، 59.48 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 57.87 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 60.30 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الإيه تي إم «ATM».