سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الجمعة 19-5-2023 مقابل الجنيه المصري في أولى أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرارا للشراء والبيع، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر صرفه إلى 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والمصرية والأجنبية والعربية المختلفة.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء ، و 100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء ، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.14 جنيه للشراء ، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 100.43 جنيه للشراء ، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.48 جنيه للشراء ، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء ، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.48 جنيه للشراء ، و 100.46 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء ، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء ، و 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء ، و 100.79 للبيع.

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء ، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه إلى 94.90 جنيه للشراء ، و 101.04 للبيع.