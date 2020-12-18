سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر

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حققت تداولات اليوم على سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير مستوي 48.43 جنيه للشراء

تقدم البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» لمتابعيها، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت بنهاية التداولات الأسبوعية في أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

جاءت تعاملات اليوم الجمعة ، لسعر شراء الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 48 جنيها، و51جنيها للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

حققت تداولات اليوم على سعر الدينار مقابل الجنيه في بنك الإسكان والتعمير مستوي 48.43 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطنى 48 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعرض بنك العربي الأفريقي الدولي صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت مؤشرات التداول اللحظية للعملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

جاءت مستويات صرف الدينار الكويتى فى بنك عوده بنهاية التعاملات الصباحية عند 48 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

و سجل سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول 47.47 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعن التعاملات فى سوق الصرف العالمية بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.27 دولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلي صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي جاء عند 12.26 ريال.