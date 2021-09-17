بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-9-2021 في مصر

الدينار يسجل 49.31 جنيه للشراء داخل البنك التجاري
فاطمة إمام 11:39 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21 11:39 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 17- 9- 2021، استقراره في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري ، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أوضح تقرير “المال” الصباحي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشرت شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداول اللحظية الخاصة بالبنك الأهلي المصري وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ووفقًا لآخر تحديث للعملة الكويتية، جاء السعر على نفس مستويات أمس أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم عند 3.32 دولار.

اقرأ أيضا  فتح باب الشراء والاسترداد في وثائق صندوق استثمار «كل شهر»

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما جاءت مستويات الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

اتفاقية تعاون بين «الأهلي كابيتال» و«إيكاروس للصناعات النفطية» باستثمارات تتخطى 2 مليار جنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 12:55 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم الجمعة 17-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 11:55 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 17-9-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:47 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

‫محمود الصباغ‬‎ 8:41 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الجنيه للمرة السادسة خلال العام الحالي

‫محمود الصباغ‬‎ 7:48 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

البنك المركزى : القطاع المصرفي أصدر 20 مليون بطاقة خصم نهاية يونيو2021

فاطمة إمام 7:35 م, الخميس, 16 سبتمبر 21