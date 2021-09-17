سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-9-2021 في مصر

واصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 17- 9- 2021، استقراره في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري ، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أوضح تقرير “المال” الصباحي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشرت شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداول اللحظية الخاصة بالبنك الأهلي المصري وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ووفقًا لآخر تحديث للعملة الكويتية، جاء السعر على نفس مستويات أمس أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما جاءت مستويات الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.