سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-11-2023 مقابل الجنيه

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية استقرار سعر اليوم الجمعة 17-11-2023، على مستويات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، بمواقع البنوك الإلكترونية على نفس المستويات المعلنة أمس في القطاع المصرفي، نتيجة للعطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط السعر بالقطاع المصرفي 99.92 جنيه للشراء، 100.33 جنيه للبيع، كما ورد بالبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات، لتتيح «المال» سعر صرف العملة الكويتية من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعرالعملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني، 94.43 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك مصر، 99.73 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، 99.06 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليوم أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للبنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للمصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك سايب، 99.96 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعرالعملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، 96.70 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للبنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.