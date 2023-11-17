سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-11-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليوم الجمعة 17-11-2023، على نفس المستويات المعلنة امس الخميس مواقع البنوك العاملة في السوق المصرية ،بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك المحلية في أيام الجمعة والسبت ليصل متوسط سعر عملة الكويت إلى 99.92 جنيه للشراء، 100.33 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للعملة الكويتية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والاجنبية في مصر، لتعرض المال خلال تقريرها التالي اخر تحديث للدينار داخل أبرز البنوك والذي جاء عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالمنصة الإلكترونية لبنك مصر إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالمنصة الإلكترونية للبنك الأهلي المصري 99.06 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالمنصة الإلكترونية للبنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

بلغ سعر أمام العملة المحلية لمصر بالمنصة الإلكترونية للبنك الأهلي الكويتي 97.73 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالمنصة الإلكترونية للمصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالمنصة الإلكترونية لبنك سايب،99.96 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعرالعملة الكويتية في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالمنصة الإلكترونية عند 96.70 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بالمنصة الإلكترونية لبنك QNB الأهلي 95.94 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.