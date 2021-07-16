بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر

الدينار مستقر نظر لتعطل البنوك اليوم
فاطمة إمام 11:29 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 11:29 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية نظراً للعطلة الرسمية اليوم الجمعة 16-7-2021، على نفس مستويات أمس، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التداولات الأسبوعية.. جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.39 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-7-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي بداية التعاملات الصباحية .. استقرت مستويات سعر صرف الدينار مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49.61 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند قيمة 48.46 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وصلت مستويات الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

اقرأ أيضا  فوز HSBC بجائزة «يوروموني» كأفضل بنك استثماري في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية عرض البنك الأهلي المصري أسعار صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

استقر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وتزامنا مع نهاية الأسبوع الجاري فقد جاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم الجمعة 16-7-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 11:47 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-7-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:47 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:42 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

أسعار العملات اليوم الجمعة 16-7-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 11:23 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

«المركزي»: الأحد المقبل يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الإثنين

الحسينى حسن 1:04 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

البنك المركزي: الأسعار العالمية لخام برنت تشكل مخاطر على تقديرات التضخم

الحسينى حسن 8:52 م, الخميس, 15 يوليو 21