سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 15-9-2023 مقابل الجنيه

حافظ سعر اليوم الجمعة 15-9-2023 مقابل العملة المصرية المحلية على نفس أسعار أمس الخميس، بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط وحدة النقد الكويتية عند مستويات 99.88 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع، بحسب آخر تحديث لبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية، لتقدم المال في السطور التالية عند مستوى:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهر موقع البنك الأهلي المصري وصول سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية عند 99.67 جنيه للشراء، مقابل 100.01 للبيع،.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند مستوى 99.67 جنيه للشراء، مقابل 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

جاء سعر أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة عند مستوى 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.29 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإٍسكان إلى مستوى 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بموقع بنك بلوم الإلكتروني عند مستوى 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

أبقى بنك قطر الوطني الأهلي QNB على سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية عند 99.85 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري عند مستويات 96.03 جنيه للشراء، مقابل102.51 للبيع.