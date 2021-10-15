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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر

بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية
فاطمة إمام 9:00 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 9:00 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.813 جنيه للشراء، و52.272 للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى الجانب الأخر سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في بداية التعاملات أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت آخر تحديث للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أكبر مصرفي حكومي في السوق المصرفية المصرية ،عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

وفيما يخص سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي جاءت عند مستويات 3.32 دولار، على المستوى العالمي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما يخص مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي استقرت عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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