سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه المصري متوسط سعر صرف 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري، ومنذ فترة تحقق العملة الكويتية أمام العملة المصرية تباينًا في سعر صرفها، وفي هذا التقرير التفصيلي المطول ترصد جريدة “المال” حركة صرف العملة الكويتية في البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري، ومن بينها عملات حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 100.40 جنيه للشراء،و 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء،و 101.12 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى: 99.84 جنيه للشراء،و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب: 100.76 جنيه للشراء، و101.11 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول إلى 95.51 جنيه للشراء،و 102.98 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 100.76 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 99.85 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

قدّر المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي بـ: 93.48 جنيه للشراء،و 101.10 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني إلى 95.20 جنيه للشراء، 101.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

بلغ سعر

اليوم في بنك بلوم مصر 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.