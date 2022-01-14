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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14-1-2022 في مصر

البنوك الخليجية تعرض السعر الاعلى للدينار
‫محمود الصباغ‬‎ 12:08 م, الجمعة, 14 يناير 22 12:08 م, الجمعة, 14 يناير 22

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حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه اليوم الجمعة 14 يناير 2022، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر الدينار في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

واظهر التقرير الاحدث للمال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وحافظت العملة الكويتية علي مستويات الشراء والبيع أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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