سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13-8-2021 في مصر

مستقرًّا نظرًا للعطلة الرسمية اليوم داخل البنوك

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 13 أغسطس 2021 نتيجة العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وجاء سعر الدينار الكويتي، أمس الأربعاء، عند مستوى 51.925 جنيه للشراء، و52.385 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 49.31 جنيه للشراء، و52.40 للبيع بفروع البنك التجاري الدولي، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.57 جنيه للشراء، و52.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات أسعار صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية جاءت عند 48.43 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

يتيح أكبر المصارف العاملة في السوق سعر صرف البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات الصباحية وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفيما يخص سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي فقد جاء عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.