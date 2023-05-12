سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي: 100.61 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 97.30 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 95.10 جنيه للشراء، 101.28 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
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