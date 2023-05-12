سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، لكن العملة الكويتية تشهد طوال الوقت تباينًا في سعرها، وهو ما يدخل عملة الكويت في حالة من عدم الاستقرار، وسجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف وصل إلى 100.59 جنيه للشراء، 100.94 للبيع، فيما ترصد جريدة المال سعر الصرف في البنوك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي: 100.61 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 97.30 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 95.10 جنيه للشراء، 101.28 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر

مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.