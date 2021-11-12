سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، على مستواه مقابل الجنيه، داخل عدد من فروع البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويشهد الدينار الكويتي استقرارًا في سعره طوال الأسبوع الماضي أمام الجنيه المصري داخل البنوك والمصارف، وتعرض المال عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي داخل العمليات المصرفية اليوم على المستوى الآتي

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل سعر الجنيه في عمليات البيع والشراء ببنك SAIB، ليكون سعره 51.9 جنيه للشراء، و 52.2 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وأوضح التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدينار الكويتي استقرارًا في بداية تعاملات اليوم بالمصرف العربي الدولي ليكون سعره 51.9 جنيه للشراء، و 52.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

كما جاء سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي اليوناني، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و 51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ووفقا للتحديثات الأخيرة للعملة الكويتية في البنك الأأهلي الكويتي وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ليصبح سعره 49.67 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك التجاري الدولي في ختام التعاملات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.37 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع.