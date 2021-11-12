بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

مستقرا في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 10:10 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 10:10 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، على مستواه مقابل الجنيه، داخل عدد من فروع البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويشهد الدينار الكويتي استقرارًا في سعره طوال الأسبوع الماضي أمام الجنيه المصري داخل البنوك والمصارف، وتعرض المال عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي داخل العمليات المصرفية اليوم على المستوى الآتي

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل سعر الجنيه في عمليات البيع والشراء ببنك SAIB، ليكون سعره 51.9 جنيه للشراء، و 52.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وأوضح التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدينار الكويتي استقرارًا في بداية تعاملات اليوم بالمصرف العربي الدولي ليكون سعره 51.9 جنيه للشراء، و 52.2 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الجمعة 12-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

كما جاء سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي اليوناني، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و 51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ووفقا للتحديثات الأخيرة للعملة الكويتية في البنك الأأهلي الكويتي وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ليصبح سعره 49.67 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك التجاري الدولي في ختام التعاملات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.37 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يرتفع عالميا وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية مبكرا

أحمد فراج 10:45 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 12-11-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:01 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم في القطاع المصرفي الجمعة 12-11-2021

إسلام عزام 9:35 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم يتراجع في البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 5:44 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 5:36 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم ينهي التعاملات على استقرار أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 4:49 م, الخميس, 11 نوفمبر 21