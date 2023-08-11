سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 11-8-2023 أمام الجنيه المصري

استقر سعر اليوم الجمعة 11-8-2023 أمام الجنيه المصري، وذلك نتيجة لعطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة، والسبت صرف عند متوسط سعر الصرف عند 100.30 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع، مقابل نظيره الجنيه المصري، على مستوى الشراء والبيع، وطبقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». وينشر موقع جريدة «المال»، خلال التقرير اليومي، أسعار صرف العملة الكويتية بالبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المصري عند مستويات: 100.03 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك القاهرة أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

بينما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري إلى: 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية: 96.98 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعرعملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

عرض بنك المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي عند 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي سعر أمام الجنيه المصري عند مستويي : 99.26 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض بنك CIB سعر الدينار الكويتي أمام العمالة المصرية عند مستويات: 97.30 جنيه للشراء، و100.66 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند بقيمة: 98.09 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري لمستويات 94.74 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليوم أمام الجنيه المصري 96.09 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.