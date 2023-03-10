سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 10-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تقدم جريدة المال في هذه السطور، عرضًا لحركة تداول سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الجمعة 10-3-2023 أمام العملة المصرية في مواقع البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، وتباين سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري نهاية الأسبوع المصرفي، كما سجلت في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 100.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع، بحسب ما أظهره موقع البنك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 100.26 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 100.33 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 96.74 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.04 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.