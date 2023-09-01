سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-9-2023 مقابل الجنيه

يواصل سعر اليوم الجمعة 1-9-2023 في الحفاظ على مستوياته على صعيد الشراء والبيع أمام الجنيه المصري،بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في ايام الجمعة والسبت، ليظهر التحديث الأخير لصفحة «البنك المركزي المصري» على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصري، وصول متوسط سعر عملة دولة الكويت إلى مستويات 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 جنيه للبيع، وجاء سعري شراء وبيع الدينار الكويتي في تقرير الذي تعده المال بشكل يومي بحسب المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداولات داخل البنوك العاملة في مصر، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم على مستوياه أمام الجنيه داخل بنك التنمية الصناعية عند 96.09 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل المصرف العربي الدولي مستوى 100.26 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي داخل فروع البنك الأهلي المصري،أمام عملة مصر إلى مستويات 99.13 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

عرض موقع بنك مصر الإلكتروني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 99.83 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.61 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وجاء سعر أمام الجنيه المصري داخل بنك SAIB عند مستويات 100.10 جنيه للشراء، و100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

كما استقر سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري على موقع بنك بلوم الإلكتروني عند مستويات 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستوياته داخل موقع البنك التجاري الدولي عند مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري على موقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني عند 95.63 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.