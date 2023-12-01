سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر استقرار سعر اليوم الجمعة 1-12-2023 أمام العملة المحلية لمصر على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، ليعرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري متوسط سعر عملة دولة الكويت 99.95 جنيه للشراء، و100.30 للبيع، وتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» سعر صرف عملة الكويت داخل أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية في اخر تحديثاتها اليومية بسوق الصرف، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع في بنك الكويت الوطني مستوى 94.52 جنيه للشراء، و100.63 للبيع

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك مصر 99.80 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى مستوى 95.94 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة مستوى 99.73 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية إلى مستوى 96.76 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الإسكان والتعمير عند مستوى 96.99 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري مستوى99.13 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع المصرف المتحد إلى مستوى 93.48 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.