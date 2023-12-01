سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل نظيره الجنيه المصري بنفس المستويات المعلنة على شاشات التداولات اللحظية بالبنوك أمس الخميس، بسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لقدم الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري على منصته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، ليصل سعر العملة الكويتية إلى 99.95 جنيه للشراء، و100.30 للبيع، لتقدم المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» سعري شراء وبيع عملة الكويت داخل أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية والتي وصلت إلى:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك قطر الوطني الأهلي قيمة 95.94 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك القاهرة إلى مستوى 99.73 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك المصري الخليجي مستوى 95.63 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك الكويت الوطني عند 94.52 جنيه للشراء، و100.63 للبيع

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك مصر 99.80 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك الإسكندرية إلى مستوى 96.76 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية لبنك الإسكان والتعمير إلى 96.99 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري مستوى99.13 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكترونية للمصرف المتحد مستوى 93.48 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.