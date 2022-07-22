سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجنيه 22-7-2022

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في فروع البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، نتيجة للعطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ووصل سعره إلى 61.37 للشراء، و61.71 للبيع، حسب أحدث تقرير البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المصري، من أحد أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلية، 59.08 للشراء، و61.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية، 59.21 للشراء، و61.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد الحكومي، 57.24 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في مقابل الجنيه المصري على مستوياته في بنك التعمير والإسكان وهو من البنوك الحكومية، ووصل إلى 59.21 للشراء، و61.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو من أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية، 59.64 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 58.68 للشراء، و64.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.12 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري QNB، عند 61.50 للشراء، و61.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في إيجي بنك EGBANK

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك EGBANK 58.71 للشراء، و61.77 للبيع.