سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجنيه في نهاية التعاملات 22-7-2022

استمر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في استقراره في فروع البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ووصل سعر الدينار إلى 61.37 للشراء، و61.71 للبيع، حسب تقرير البنك المركزي المصري حتى مساء أمس، ويقدم موقع جريدة “المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المصري، من أحد أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلية، 59.08 جنيه للشراء، و61.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية، 59.18 جنيه للشراء، و61.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد الحكومي، 57.24 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على مستوياته في بنك التعمير والإسكان وهو من البنوك الحكومية، ووصل إلى سعر 59.21 للشراء، و61.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو من أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية، 59.64 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 58.68 جنيه للشراء، و64.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي، فوصل إلى 60.12 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري QNB، عند 61.50 جنيه للشراء، و61.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك EGBANK

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك 58.71 جنيه للشراء، و61.77 للبيع.