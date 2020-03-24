سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء24- 2-2020 في مصر

يرصد الموقع الالكتروني لجريدة “المال” سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه فى البنوك المصرية وكذلك اسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء24-3-2020 ، ويسمح البنك المركزى المصري للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناءا على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 50.24جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 50.12 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك الكويت الوطنى 50.19 جنيه للشراء و 51.06 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 51.20 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي 51.55 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 50.36 جنيه للشراء و 50.74 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عودة 50.77 جنيهاً للشراء و 51.29 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي 49.80 جنيهاً للشراء و 50.64 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.30 جنيهاً للشراء و 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد49.84 جنيهاً للشراء و 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية 49.92 جنيهاً للشراء و 50.64 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير والاسكان

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير والاسكان 50.17 جنيهاً للشراء و 51.58 جنيه للبيع

وخفض بنك الكويت المركزي سعر العائد بمقدار 0.25% لتصل عند إلى 2.5%.