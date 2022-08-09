سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في بداية التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أغسطس 2022، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ووصل متوسط سعره في البنك المركزي المصري إلى 62.26 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا لسعر العملة الكويتية في البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنوك، وعدد من شركات الصرافة المحلية العاملة في السوق المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 59.90 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر 62.16 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر 60.01 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية بالبنك.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، إلى 58.70 جنيه للشراء، و62.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 58.46 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 59.52 جنيه للشراء، و 65.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 59.36 جنيه للشراء، و62.59 جنيه للبيع.