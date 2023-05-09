سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الثلاثاء 9-5-2023 ، مقابل الجنيه، انخفاضا بقيم 4 ، 5 قروش للشراء و 4، 6 ، 10قروش للبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، في حين بلغ متوسط سعر عملة الكويت 100.50 جنيه للشراء، مقابل 101.02 للبيع، وفقاً لما جاء بآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بختام عمليات التداول بالقطاع المصرفي المصري، وينشر موقع جريدة «المال» سعر صرف العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم فى البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعرالدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 97.33 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه، عند 93.48 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

فى بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.63 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، مقابل الجنيه، 99.72 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه، 99.68 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه، 95.08 جنيه للشراء، و 101.26 للبيع.