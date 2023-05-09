سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي اليوم فى البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سعرالدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 97.33 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه، عند 93.48 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.63 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، مقابل الجنيه، 99.72 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه، 99.68 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر