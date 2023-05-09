سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية

سيطر التباين على سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية، وهو تباين مستمر تحققه العملة الكويتية التي ما زالت تتأرجح في منطقة ما بين أعلى من 90 وأقل من 102 جنيهًا دون أن يغادرها، وذكر موقع البنك المركزي المصري أن متوسط سعر العملة الكويتية بلغ 100.63 جنيه للشراء، 100.98 للبيع، فيما ترصد جريدة المال في هذا التقرير سعر صرف العملة الكويتية.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، إلى 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.33 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.72 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 99.72 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 95.08 جنيه للشراء، و101.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 97.82 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، إلى 100.63 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر

اليوم في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.