سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في نهاية التداول بمصر

تباين سعر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 إذ انخفض الشراء وارتفع البيع ببعض البنوك، مقابل العملة المحلية، في ختام التعاملات المسائية، ليصل متوسط 100.19 جنيه للشراء، و100.54 للبيع، طبقًا للتحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على شبكة الإنترنت، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي سعر العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بختام التعاملات المسائية في بنك الكويت الوطني 94.72 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرضت شاشات التداول في بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي بقيمة 95.94 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر ىختام عمليات التداول المصرفية قيمة 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

واظهرت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي، مقابل العملة المحلية، 95.63 للجنيه للشراء، و100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قُدر سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات البنوك، مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي بقيمة 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وعرض موقع بنك القاهرة على شبكة الإنترنت سعر بقيمة 100.40 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في حين ثبت سعر الدينار الكويتي عند مستوياته في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، عند 96.97 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وقدم موقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي بقيمة 99.33 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وظهر سعر الدينار الكويتي بشاشات التداول بالمصرف المتحد ،مقابل العملة المحلية، 93.48 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وجاء سعر اليوم في بنك مصر بقيمة 100.02 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.