سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

شهد سعر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 تحركًا طفيفًا منخفضاً أمام العملة المصرية، في بداية التعاملات الصباحية، ليصل متوسط 100.32 جنيه للشراء، و100.67 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتعرض جريدة «المال» خلال السطور التالية سعر عملة دولة الكويت على صعيد الشراء والبيع المعروضة بشاشات التداول ومواقع البنوك الرسمية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه داخل بنك القاهرة 100.40 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم على مستواه أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 96.99 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية.. بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنوك 100.04 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات على الموقع الإلكتروني في البنك الأهلي المصري 99.37 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرض بنك المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه 93.48 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شاشات تداول العملات داخل بنك الكويت الوطني 94.72 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

في بداية التعاملات الصباحية.. عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع،

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه داخل بنك كريدي أجريكول إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي 95.63 للجنيه للشراء، و100.73 للبيع.