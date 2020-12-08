سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في مصر

تقدم المنصة «المال» الإلكترونية تقريرا لسعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشكل يومي خدمة لمتابيعها وذلك في بداية التداولات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 8-12 2020 في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

بحسب تعاملات اليوم، وصل سعر شراء الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 48 جنيها، و50 جنيها للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

حققت تداولات اليوم على سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعميرعند مستوي 48.20 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطنى إلى 48 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعرض بنك العربي الأفريقي الدولي صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.40 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وأظهرت مؤشرات التداول اللحظية للعملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

جاءت مستويات صرف الدينار الكويتى فى بنك عودة بنهاية التعاملات الصباحية عند 47 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وفيما حقق سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول عند 47.62 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعن التعاملات بسوق الصرف العالمية بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.27 دولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلي صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي جاء عند 12.26 ريال سعودي